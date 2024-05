Opozicija proti zasebnemu upravljanju novih jasli v Rojanu

»Svetniki večine nimajo časa - morda tudi ne volje - da bi se o rojanskih jaslih sestali v živo.« Tako je vodja tržaških občinskih svetnikov gibanja Zdaj Trst Riccardo Laterza ocenil stanje v desnosredinski večini, ki podpira župana Roberta Dipiazzo, v zvezi s sklepom o privatnem upravljanju novih jasli v Rojanu. Danes popoldne se bo občinski svet sestal po spletu, opozicija je do poteze kritična in zanjo ne vidi utemeljenih razlogov, nasprotniki privatizacije pa nameravajo privabiti čim večje število ljudi na shod na Velikem trgu.

Vse levosredinske svetniške skupine so v soboto na novinarski konferenci razčlenile svoje pomisleke o sklepu in ravnanju desnice. Laterza je dejal, da je župan Dipiazza na sestanku z vodji svetniških skupin izjavil, da želja po jaslih v zasebnih rokah sploh ni odvisna od ekonomskih razmišljanj. Laterzi se zato poraja vprašanje, čemu se namerava zaupati upravljanje jasli, v katere je občina vložila mnogo javnega denarja, privatnikom. Kritičen je bil tudi do spletnega sklica zasedanja občinskega sveta. Uradno naj bi bil razlog volilna kampanja.

Paolo Altin iz Liste Russo je uvodoma poudaril, da desnosredinska koalicija sploh ni enotna glede tega sklepa. Izpostavil pa je, da bi podobna usoda pretila tudi novim svetoivanskim jaslim, če se bo uresničila privatizacija rojanskih. »Ta sklep dejansko riše linijo za prihodnost,« je dodal. Zato je pozval k množični udeležbi na današnjem ponedeljkovem shodu proti privatizaciji, v upanju, da si bo desna sredina premislila. Shod se bo začel ob 17.30, uro pred začetkom občinskega sveta, pred mestno hišo na Velikem trgu.