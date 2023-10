Opozicija združila moči za nov posluh do občanov

V miljskih občinskih vrstah je nastala nova medskupina, ki povezuje pet svetnikov opozicije. Ta hoče biti protiutež samovolji desnosredinskega župana Paola Polidorija, ki po njihovi oceni posveča premalo pozornosti ljudem. Zlasti mu očitajo, da prebivalcev ne vključuje v ključne odločitve in jih o tem seznanja šele, ko je prepozno kakorkoli ukrepati. Sestavljajo jo izvoljeni predstavniki različnih občanskih list: Maurizio Fogar (lista Milje), Sergio Filippi (odbor za Oreh), Roberta Tarlao (Meio Muja) in Dejan Tič (Lista Bussani) ter Loris Dilena, ki je na samem začetku mandata protestno zapustil Ligo in romal v Mešano skupino, na drugo stran barikade.

Kot je poudaril Fogar, ki ga lahko opišemo kot pobudnika zamisli, bo sodelovanje slonelo na štirih glavnih točkah, medtem ko bodo glede ostalih tem še vedno delovali samostojno in ločeno. Avtonomnost bodo sicer kakorkoli ohranili, saj ne gre za novo skupino, temveč enoto, ki povezuje razne skupine, obliko medsebojne pomoči, je pristavil. Prizadevali si bodo za nov posluh do ljudi in zato načrtujejo vrsto srečanj na različnih koncih, na katerih hočejo prisluhniti, kaj menijo prebivalci o nekaterih ključnih temah, je dejal.

