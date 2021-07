Orjaški dinozaver gre na tržaški Veliki trg

Orjaški dinozaver, triceratops Big John, katerega okostje so dalj časa sestavljali in urejali v tržaškem specializiranem laboratoriju Zoic, bo od 30. julija do 1. avgusta na ogled javnosti na Velikem trgu. Okostje, ki so ga odkrili v zvezni državi Montana v Združenih državah Amerike, so v začetku leta 2021 prepeljali v laboratorij specializiranega podjetja Zoic v Trstu, kjer so ga tamkajšnji paleontologi v teku mesecev skrbno sestavljali, postopek pa beležili tudi na spletu in družbenih omrežjih, zaradi česar je Big John postal pravi mednarodni zvezdnik. Pri tem so izvedenci, ki so preučevali okostje, potrdili, da gre za doslej največjega triceratopsa, ki so ga kdajkoli zabeležili: samo lobanja meri 2,67 metra, medtem ko je tista, ki je pripadala doslej največjemu odkritemu dinozavru te vrste, merila 2,50 metra. Celotna žival pa meri 8,20 metra.

Okostje, ki so ga s pomočjo jeklenega suporta sestavili v položaju, ki spominja na sloviti kip bika pred newyorško borzo na Wall Streetu, bo zdaj po zaslugi Občine Trst in podjetja Zoic prvič na ogled Tržačanom in turistom, ki bodo 30. in 31. julija ter 1. avgusta prišli na Veliki trg. Ob tej priložnosti bodo potekali tudi spremljevalni dogodki, kot na primer Aperitiv z Big Johnom, ki bo 30. julija ob 19. uri in na katerem bo zgodbo o odkritju in sestavljanju okostja govoril izvršni direktor podjetja Zoic Flavio Bacchia. 31. julija bodo predstavili knjigo Barbare Battistelli z naslovom Dinozaver na potepu po Trstu, za 1. avgust pa napovedujejo presenečenje za najmlajše.

Po tem tržaškem tridnevju bo Big John odpotoval v Pariz, kjer bo v avgustu in septembru na ogled v prostorih slovitega trgovskega središča Galeries Lafayette. V francoski prestolnici pa ga bodo v začetku jeseni dali na dražbo.