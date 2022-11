»Orožje ne prinaša miru«

Ob prvem novembru, dnevu vseh svetih in spomina na mrtve, potekajo v vsaki vasi od Milj do Devina pri grobovih oz. vsepovsod tam, kjer se v nebo dvigajo spomeniki padlim v NOB, pokloni našim dragim, ki jih ni več oz. občutene komemoracije z govori, petjem, polaganjem cvetja in vencev ali samo minutko zbranosti.

Tako je bilo na primer danes dopoldne pri Sv. Ani, kjer stoji spomenik padlim iz Škednja, od Sv. Ane in s Kolonkovca. Spominsko svečanost prireja Odbor za spomenik, ki je že dan prej položil cvetje k spomenikom padlim na vojaškem pokopališču in glavnem pokopališču pri Sv. Ani. S svojo zvesto prisotnostjo je tudi tokrat pri slovesnosti ob spomeniku na Istrski ulici s petjem partizanskih pesmi in recitacijami sodeloval Ženski pevski zbor Ivan Grbec, ki ga vodi Silvana Dobrilla in ki letos slavi 40-letnico neprekinjenega delovanja.

Slavnostni govornik je bil novinar in pisatelj Dušan Jelinčič. Spomnil je na dolgo in mučno pot, ki jo je bilo potrebno opraviti za postavitev – šele pred dvajsetimi leti – tega edinega spomenika padlim v naraodnoosvobodilni borbi znotraj tržaškega mestnega območja. Spomenika 130 Slovencem in Italijanom iz Škednja, od Sv. Ane in s Kolonkovca, ki so darovali svoje življenje za svobodo, zato da bi njihovi sinovi živeli v boljšem svetu.Nujno pa je zgodovinsko preteklost povezal tudi s sedanjo stvarnostjo. Preradi, je poudaril, v svojem vsakdanjem življenju pozabljamo, da mir, ki so nam ga izborili starši, ni nekaj večnega in se je treba zato zanj stalno boriti in zavzemati. »V današnjih medlih, tekočih časih radi pozabljamo dejstva, ker nas ta postavljajo pred ogledalo naših odgovornosti.« Od leta 1945, je spomnil, se je po svetu zvrstilo kakih 300 vojn, in tudi vojna v Ukrajini, »ki je logična posledica samouničujočih izbir svetovnih velesil.« Edini realen v nebo vpijoči krik ljubezni in človekovega razuma, je papežev, je dejal, ki vabi k prekinitvi vojne, ki pa se lahko konča le s pogajanji in ne z vse večjim grmadenjem orožja. Ker orožje ne prinaša miru.