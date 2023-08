»Osebe s hendikepom ne morejo kamorkoli«

Če bo Občina Milje poskrbela, da bodo gibalno ovirani ljudje varneje premikali po njenem ozemlju (kot poročamo v današnjem Primorskem dnevniku), pa tržaški župan Roberto Dipiazza trdi, da se morajo osebe na invalidskem vozičku sprijazniti z dejstvom, da zanje nekateri kraji ostajajo nedostopni.

Lokalna televizija Tele4 je v sredo v sklopu oddaje Sveglia Trieste gostila župana Dipiazzo, ki je odgovarjal na klice občanov in se odzival na njihove zapise na socialnih omrežjih. Proti koncu studijskega pogovora je poklical gospod Giulio iz Rojana, ki sprva ni dal razumeti, da župana sprašuje o novem trgu, ki nastaja ob novih občinskih jaslih v Rojanu. Kasneje se je izkazalo, da občan govori o arhitektonskih ovirah, ki bi osebam na vozičku preprečevale dostop do zelenice na strehi tamkajšnje nove parkirne hiše. Ko je doumel, o čem je govora, je župan občana najprej arogantno vprašal, »katere probleme ima«. Namesto, da bi podprl zaskrbljenega gospoda in se zavzel za izničenje arhitektonskih ovir pri novogradnji, pa se je z voditeljem oddaje Ferdinandom Avarinom spustil v pogovor o gradu na Krfu, ki ga je nekoč obiskal. Tam tabla, tako župan, obiskovalce na vozičku obvešča, da lokacija zanje ni dostopna. Dipiazza je nastop sklenil z milorečeno žaljivim stavkom: »Pa saj (osebe na invalidskem vozičku; op. nov.) ne morejo kamorkoli!«