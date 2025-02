Osem migrantov zastrupljenih z ogljikovim monoksidom

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 so danes zjutraj prepeljali v bolnišnico osem migrantov, kamor so jih sprejeli z oranžno triažno kodo zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Živeli so v začasnem bivališču v Starem pristanišču, točneje v Skladišču št. 4, kjer so si prižgali ogenj, da bi se segreli. Očitno so plameni porabili kisik. Gre za afganske državljane, stare od 20 do 40 let, njihovo življenje pa na srečo ni ogroženo, je sporočilo zdravstveno podjetje Asugi. Zdravijo jih s kisikovo terapijo v hiperbarični komori.

Na pomoč je, kot se je izvedelo, poklical eden od njih, ki je opazil, da sta bila druga dva migranta brez zavesti in da jih ni bilo mogoče prebuditi. Na kraju so bili tudi policisti in gasilci.