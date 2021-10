»Zjutraj jej kot kralj, opoldne kot meščan, zvečer kot berač,« svetuje slovenski pregovor in je naslov novega kuharskega priročnika, ki so ga sestavili osnovnošolski kuharski mojstri večstopenjske šole pri Sv. Jakobu. Predstavili so ga včeraj na šolskem dvorišču v Ulici Frausin v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine, ki so z geslom Dober tek letos namenjeni prav kulinaričnim tradicijam in spoštovanju hrane.

Priročnik so pripravili učenci osnovnih šol Josipa Ribičiča pri Sv. Jakobu in Ivana Grbca - Marice Gregorič Stepančič v Škednju pod mentorstvom učiteljic Alenke Dobrila in Carmen Hrvatič. Knjigo je oblikovala in uredila Magda Samec.

»Kulinarične navade so del družinskega zaklada, ki jih vsaka družina prenaša iz roda v rod in s tem predaja mlajšim generacijam narodnostno in kulturno bogastvo,« sta zapisali učiteljici v spremni besedi. Otroci pa so prispevali recept najljubše jedi, ki jo doma pripravijo s starši, dedki in babicami, bratom in sestro ali enostavno s prijatelji. Iz receptov izhaja raznolikost našega časa. Ob tipični tržaški polenovki na belo se tako pojavi pica margherita, krompir v kozici pa ima za sosede pasulj, pleskavico, karbonaro in cous-cous.

Priročnik je v elektronski obliki na voljo na spletni strani večstopenjske šole.