Beograjski župan Aleksandar Šapić naj bi srbskim protikorupcijskim organom prikril velikost in vrednost svoje nepremičnine na Novi cesti za Opčine, pod Ferlugi. Vilo s trinajstimi sobami, ki meri okrog 400 kvadratnih metrov in je vredna več kot 820.000 evrov, naj bi namreč v izjavi o premoženjskem stanju prijavil kot 150 kvadratnih metrov veliko stanovanje. Zaradi domnevnih nepravilnosti pri prijavi premoženja je srbska agencija za preprečevanje korupcije zoper njega vložila kazensko ovadbo, beograjsko tožilstvo pa je začelo predhodno preiskavo.Tožilstvo je medtem na italijanske oblasti še naslovilo prošnjo za pomoč pri preiskavi. Od italijanskih preiskovalcev želi pridobiti podatke o nepremičnini v Trstu, predvsem o njeni površini in vrednosti, lastništvu ter okoliščinah nakupa. Ko bo prejelo odgovore, bo presodilo, ali obstajajo pogoji za uvedbo kazenskega postopka proti Šapiću.

Šapićevih težav pa še ni konec. Beograjski župan se bo moral zagovarjati tudi zaradi domnevnega fizičnega napada na opozicijsko mestno svetnico Tatjano Mićić iz gibanja Kreni-promeni. Beograjsko tožilstvo je 20. novembra proti njemu vložilo obtožnico zaradi hude telesne poškodbe. Šapiću očitajo, da je 28. septembra v Novem Beogradu svetnico udaril s pestjo v obraz ter ji pri tem zlomil nos in del čeljusti.

Aleksandar Šapić ni edini predstavnik srbske politike oziroma Srbske napredne stranke nekdanjega predsednika Aleksandra Vučića z nepremičnino v Trstu. Stanovanje v tretjem nadstropju na Borznem trgu 10 je leta 2022 kupil Damir Zobenica, nekdanji podpredsednik vojvodinske pokrajinske skupščine in predstavnik SNS. Istega dne si je na istem naslovu in istem nadstropju stanovanje kupil Srđan Kružević, prav tako vidni predstavnik SNS v Vojvodini. V Trstu si lasti kar štiri nepremičnine.