Pod nadstreškom pri avtobusni postaji na boljunski Gorici stoji od danes nova rdeča klop. Skupnosti jo je darovala družba Wärtsilä Italia ob 25. novembru, dnevu boja za odpravo nasilja nad ženskami.

Rez traku je spremljal dež, ki pa ni skalil občutkov, ki so spremljali simbolno dejanje. »Štiri leta prirejamo ob 25. novembru dogodek znotraj podjetja, letos smo želeli stopiti onkraj naših meja in deliti nekaj s skupnostjo, kar je oprijemljiv znak zavezanosti podjetja k tako pomembni temi,« je dejal Gianluca Bertossi, izvršni direktor in predsednik podjetja Wärtsilä Italia. Na podlagi spoštovanja gradimo odnose tako znotraj skupnosti kot podjetja, je dejal.

Dolinski župan Aleksander Coretti je zbrane spomnil na večerno predvajanje filma Un anno di scuola v gledališču Prešeren (danes ob 20. uri) in ugotavljal, da je »današnji dan tudi dan spoštovanja in svobode žensk.« Pozval je k aktivni odgovornosti vseh nas - ne gre se obračati stran od problema, ampak poskusiti je treba prispevati k njegovi rešitvi, je ugotavljal in dodal, da politika mora pri tem ponuditi dober zgled.

V dolinski občini pa ni boljunska prva rdeča klop. »Prvo smo pred dvema letoma postavili na dvorišče drugostopenjske srednje šole Gregorčič v Dolini v sodelovanju z VEŠ Pangerc,« je spomnila dolinska odbornica za enake možnosti Alenka Vazzi. Nagovarja mlade, naj se zavedajo, kaj se dogaja v družbi - tudi v naši, ki žal ni imuna podobnim pojavom, in spodbuja k ničelni toleranci do nasilja.