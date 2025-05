Osumljenemu Visintinu zasegli še tri nože

Novosti v primeru Liliane Resinovich, ki so jo januarja 2021 mrtvo našli v Svetoivanskem parku v Trstu, ni konec. Pred tremi dnevi je v javnost prodrla vest, da tožilstvo gradi obtožnico zoper njenega moža Sebastiana Visintina. Poleg tistih, ki so jih preiskali pred nedavnim, pa so zasegli še tri nože, ki naj bi jih Visintin pred nekaj več kot dvema letoma podaril znancu v Toskani. Tako poroča tržaški dnevnik Il Piccolo, ki tudi spominja, da na truplu ženske niso našli ran, ki naj bi jih povzročilo rezilo.

Po neštetih ugibanjih in različnih domnevah je tožilka Ilaria Iozzi v novem dokumentu opisala, kako je po njeni oceni prišlo do umora Tržačanke. Osumljeni Visintin naj bi jo napadel tam, kjer so našli truplo.