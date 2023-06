Otroci bodo odkrivali gozd po Poti škratov

V gozdu pri Banih se po novem skriva dvanajst škratov. Včeraj so namreč pri Starem kalu odprli Pot škratov, ki so si jo zamislili štirje lokalni in openski otroški vrtci, in sicer Don Marzari, Fraulini B in Rutteri iz večstopenjske šole Altipiano ter slovenski vrtec Andreja Čoka iz VŠ Opčine. Otroci so si s svojimi učiteljicami zamislili zgodbo o škratih Tricku in Trocku, ki vodi po banovskem gozdu preko 12 postojank. Pri projektu sta sodelovala tudi banovski jus in rajonski svet za Vzhodni Kras.