Otroci na Proseku spoznavajo gledališko umetnost

Slovensko dramsko društvo (SDD) Jaka Štoka tudi letos nudi otrokom priložnost, da v Kulturnem domu na Proseku preživijo poletne dni v stiku z gledališkim svetom. Poletne gledališke delavnice, ki jih društvo organizira že približno desetletje, so letos prvič razširili na dva tedna, saj je bilo zanimanje otrok in staršev tolikšno, da teden dni ni več zadoščal.

Prvi teden, med 17. in 21. avgustom, je gledališče skozi igro spoznavalo približno štirideset otrok različnih starosti, in sicer od dveh do deset let. Včeraj se je začel še drugi teden delavnic, ki bo trajal do petka, 28. avgusta, udeležuje pa se ga okoli trideset otrok. Delavnice potekajo vsak dan od 9. do 13. ure, oba tedna pa se zaključita s predstavo, ki si jo lahko ogleda tudi širše občinstvo (v petek ob 12.30).

»Glavni cilj je, da otrokom predstavimo gledališko dejavnost na igriv način. Pojemo, plešemo, nastopamo, izdelujemo rekvizite in scenografijo, predvsem pa skupaj ustvarjamo,« pojasnjuje Nicole Starc, mentorica in režiserka otroških skupin pri SDD Jaka Štoka. Pri izvedbi delavnic sodelujeta tudi Ksenja Daneu, ki skrbi za likovno plat, in Jana Drassich, ki je zadolžena za glasbeni del.