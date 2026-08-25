Spregovorili bodo o tišini v etnografskem raziskovanju

Prvič v Slovenijo prihaja ena najbolj uglednih profesoric staroselskih študijev in ena najvidnejših maorskih raziskovalk, Tracey McIntosh iz Univerze v Aucklandu na Novi Zelandiji. Njene novejše raziskave se osredotočajo na prestajanje zaporne kazni (zlasti med Maori in drugimi staroselskimi ljudstvi) ter na vprašanja, povezana z državno oskrbo, revščino, neenakostjo in socialno pravičnostjo, o katerih bo spregovorila prihodnji teden v okviru tridnevne mednarodne konference Etnography of Silence(s), ki jo prirejajo od prihodnjega torka do četrtka, 3. septembra, na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru (Titov trg 5).

Konferenca, ki jo organizira Oddelek za antropologijo in kulturne študije, naslavlja tišino v etnografskem raziskovanju, ki je tradicionalno osredotočeno na opazovanje in besede, medtem ko je bila tišina doslej spregledana. Kako razumeti tišino (oz. tišine) v etnografiji, kako jo interpretirati in kako jo metodološko obravnavati v vseh svojih različnih aspektih? Tišina bo obravnavana v odnosu do spomina, konfliktov, travme, strukturnega nasilja, staroselcev ter končno tudi do sprave.

Konferenca se bo začela v torek ob 13. uri (med 12. in 13. uro bo registracija udeležencev), predavanja bodo obravnavala ne le konflikte (in tišino) v oddaljenih krajih in kulturah, kot je maorska, temveč bo govor tudi o slovensko-italijanskem obmejnem prostoru, vojnih zločinih na Balkanu in drugih med-etničnih konfliktih. Poleg Tracey McIntosh bosta ugledni gostji tudi Michèle Baussant iz CNRS v Parizu, ki je ena najbolj prepoznavnih raziskovalk antropologije spomina, ter Kathrin Pabst iz Norveške, ki se v svojih raziskavah osredotoča na travme in neizgovorjeno.

Predvajali bodo tudi film Sence tišine režiserjev Jureta Krefta in Darka Sintiča o mejah in zamolčanih spominih, ki je bil na svoji premierni uprizoritvi v okviru 14. letnega kina Silvana Furlana sprejet z navdušenjem in je uvrščen v tekmovalni program Festivala slovenskega filma v Portorožu. Konferenca poteka v okviru projektov Etnografija tišin(e) in Re4Healing: Crossborder Remembrance, Reconnection, Restoring and Resilience ter programske skupine Dediščina kot predmet in odsev družbenih procesov.