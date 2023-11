Otroci Osnovne šole Gradnik proti nasilju

Dark Theme

Če že ljudska modrost poudarja, kako lepa beseda lepo mesto najde, so otroci Osnovne šole Alojza Gradnika na Colu z dvojezičnim priročnikom za vzgojo v družbi brez nasilja Srce na dlani- Il cuore in mano stopili še korak dlje. S posrečeno mešanico risb in krajših napotkov so dokazali, da so prijateljstvo, spoštovanje, ljubezen in prizanesljivost edina možna pot in edini sprejemljivi temelj vsakodnevne komunikacije.

Otroci Osnovne šole Alojza Gradnika na Colu (FOTODAMJ@N)

Publikacijo, ki je pravkar izšla pri Založništvu tržaškega tiska, so včeraj dopoldne predstavili v repentabrski občinski hiši. Njen izid, ki ga v domači skupnosti ponosno pojmujejo za pravi praznik in skupni uspeh, so nato v popoldanskih urah proslavili še s predstavitvijo v šolskih prostorih. V sredo pa so led že prebili na Slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani.

Priročnik Srce na dlani (FOTODAMJ@N)

Gre za sad daljšega dela učenk in učencev, ki so od oktobra 2012 do junija 2017, skupaj razmišljali in ustvarjali pod okriljem projekta o promociji nenasilne komunikacije. Tanja Škabar je kot tedanja predstavnica Občine Repentabor v tržaški pokrajinski komisiji za enake možnosti žensk in moških učiteljem šole Gradnik predlagala, da bi organizirali delavnice in predavanja o (ne)nasilju, je spomnila. Koordinacijske vajeti dejavnosti je prevzela učiteljica Morana Sossi, s katero sta potem tudi uredili priročnik. Vanj so vključili gradivo najmlajših, ki so se učili, kako prepoznati različne vrste nasilja ter zlasti, kako se medsebojno sporazumevati in reševati konflikte v znamenju strpnosti ter kako pravočasno prepoznati in ustaviti zapostavljanje bližnjega, je opisala.

Otroci Osnovne šole Alojza Gradnika na Coluso dokazali, da so prijateljstvo, spoštovanje, ljubezen in prizanesljivost edina možna pot in edini sprejemljivi temelj vsakodnevne komunikacij (FOTODAMJ@N)