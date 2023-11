Ozaveščenost - to je skrivnost najbolj učinkovite preventive

Kako deluje naše srce? Kako ga lahko ohranimo zdravega? Katera so najpogostejša tveganja zanj? Kako spoznamo, da je z njim nekaj narobe? Na taka in podobna preprosta, a hkrati bistvena vprašanja je mogoče najti odgovore v knjigi Pianeta Cuore 3.0. Istruzioni per conoscerlo e mantenerlo sano, ki je pravkar izšla pri založbi EUT (Edizioni Università di Trieste).

Resnici na ljubo ne gre za novo knjigo, pač pa za posodobljen ponatis prve izdaje publikacije, ki je izšla pred 13 leti. V tem obdobju se je na področju kardiologije marsikaj korenito spremenilo in tehnološko izjemno napredovalo, tako da je bilo treba marsikaj dodati in na novo preučiti. Za to sta poskrbela vodja oddelka za srčne bolezni katinarske bolnišnice Gianfranco Sinagra in podiplomska študentka Maddalena Rossi, ki se podpisujeta pod publikacijo, ki jo je grafično in uredniško oblikovala Susanna Klugmann. Knjigo so včeraj predstavili na katinarskem kardiološkem oddelku.

Knjiga je namenjena bolnikom, svojcem in vsem radovednežem, saj temelji na najpogosteje zastavljenih vprašanjih številnim zdravstvenim delavcem in skuša podati jasne, shematične in bistvene odgovore. Kje jo je mogoče najti? Najlažje boste do nje prišli po spletu, saj je zbornik že brezplačno na voljo na tej spletni povezavi.