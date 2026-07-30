V risbah je beležil prizore iz Afrike

Edoardo »Edo« Di Muro je bil umetnik iz Piemonta, čigar življenjska zgodba spominja na pustolovski roman. Danes so v dvorani Nathan v prostorih Skladišča 26 v tržaškem Starem pristanišču predstavili njegovo umetniško zbirko, ki jo je uredila njegova hči, antropologinja Mimina Di Muro, v sodelovanju z grafikom Alessandrom De Ioannonom, arhitektko Giulio Sgrò in profesorico Paolo Bristot. Plod tega dela je obsežna razstava z naslovom AFRICA 1970-2005. Disegni di Edoardo Di Muro. Trieste - Dakar, ki bo od 2. avgusta do 27. septembra na ogled v dvorani Nathan. Razstavo organizira društvo Viva Comix v sodelovanju z Občino Trst ter ob podpori Dežele Furlanije - Julijske krajine.

Edoardo Di Muro (1944–2022) je že od malega našel zavetje v risanju. Leta 1973 se je kot mornar odpravil v Afriko, kje je nato živel več kot štirideset let. Domačini so ga sprejeli kot svojega in ga poimenovali »Edo«, on pa je v svojih podrobnih risbah beležil afriško pokrajino, naravo, živahne tržnice in lokalne tradicije prebivalcev. Njegovo delo je imelo močan družbenopolitični pečat. V 70. letih je v Angoli in Namibiji ustvarjal plakate proti apartheidu in kolonializmu za lokalna osvobodilna gibanja, v 80. letih pa je v Parizu sodeloval s kultnimi revijami in stripovskimi mojstri. O njegovem izjemnem ugledu priča tudi dejstvo, da je senegalski predsednik Léopold Sédar Senghor že leta 1979 kupil celo serijo njegovih del.

Svečano odprtje bo v nedeljo, 2. avgusta, ob 11. uri, z nastopom pevca in kitarista Adriana Viterbinija, basista Paola Baldinija in glasbenika Davida Toffola. Vstop je prost, razstava pa bo jeseni odpotovala v svoje izvirno mesto, v senegalski Dakar.