Oživljajo stare stvari

»Tukaj oživljamo stare stvari.« Tako nam je med sprehodom po včerajšnjem openskem sejmu Un pozzo di occasioni društva Cose di vecchie case domačinka Barbara predstavila dogajanje. Ta spada tudi v letošnji desetdnevni niz dogodkov ob prazniku openskega farnega zavetnika, svetega Jerneja, ki bo trajal do nedelje, 27. avgusta. Včeraj je združenje Skupaj na Opčinah, ki prireja vaška praznovanja ob godu zavetnika, priredilo tudi dobro obiskan turnir burraca v prostorih Sklada Mitja Čuk.

Društvo Cose di vecchie case, ki praznuje letos 25 let, prireja openski sejem sicer redno, vsak tretji četrtek v mesecu. Poudarek na »starih stvareh« je malo zavajajoč. Po openskih ulicah so domačini, Tržačani in turisti lahko res kupili bolj ali manj dragoceno staro robo, svoje izdelke pa so prodajali tudi obrtniki. Od tkanin vse do prstanov, zapestnic, ogrlic in celo kitar.

Stojnice so prodajalke - prodajalcev je bilo bolj malo - po Narodni ulici in Nanoškem trgu začele postavljati že ob 5. uri. »Ko začnejo prihajati obiskovalci, mora biti že vse nared. Če piše, da začnemo ob osmih, mora biti do takrat vse postavljeno. Za pripravo te mize rabim vsaj dve uri dela,« nam je razložila gospa Mirella. Triinsedemdesetletna gospa zahaja na sejme že dvajset let. S prodajo pa se ukvarja že od mladih nog. Kariero je namreč začela, ko je imela 11 let.

S posli na Opčinah je Mirella zadovoljna. Openci so sejem zelo dobro sprejeli in bi si želeli, da ne bi bil le enkrat na mesec. Tudi včeraj pa je bila nadvse zadovoljna. »Če upoštevamo, da je avgust, je izjemen dan.« V kraško vas zahaja Mirella vsak mesec, načeloma pa prodaja staro robo na osmih sejmih med Trstom, Gradiščem ob Soči in slovensko Istro. Vsekakor opaža v zadnjih letih nekoliko zmanjšano zanimanje za takšne sejme. »Manj je tega« in ponazori denar s prsti.

