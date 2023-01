Padel s strehe stanovanjske stavbe in umrl

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes ponoči okrog 2.30 posredovali v središču Trsta, kjer je moški padel s strehe stanovanjske stavbe na notranje dvorišče. Reševalci mu niso mogli več pomagati, saj je bil na mestu mrtev. Gre po navedbah portala TriestePrima za 34-letnega Filippa Novella iz Vidma. Kot kaže, ni šlo za namerno dejanje, pač pa za nesrečo, je sporočila služba Sores. Bil je na strehi z vsaj tremi mladimi osebami. Na kraju so bili policisti, ki preiskujejo vzroke dogodka in gasilci.