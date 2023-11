Danes zjutraj se je v jami Zidaričeva pejca pri Samatorci poškodovala ženska, ki ni mogla nadaljevati poti. Po klicu na pomoč so se v jamo odpravili gasilci in gorski reševalci, ki so 60-letno žensko postavili na nosila in jo iz jame odnesli na nosilih. Zlomila naj bi si gleženj in si poškodovala ramo. Rešilec jo je zaradi poškodb odpeljal v katinarsko bolnišnico z zeleno triažno kodo.