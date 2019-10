Palača Berlam zasijala v sodobni preobleki

Generalijeva opečnata palača Berlam, znana tudi pod imenom Aedes, je zaživela v sodobnejši preobleki in novi luči. Z današnjim uradnim odprtjem se je končala štiri leta trajajoča prenova, v okviru katere je priznani milanski arhitekt in oblikovalec Mario Bellini v notranjost 90 let stare palače, ki je bila med letoma 1926 in 1928 po načrtih arhitekta Arduina Berlama zgrajena po zgledu newyorških nebotičnikov, vnesel kar precej sodobnih novosti. Med njimi so brv, ki na notranji strani povezuje dva kraka poslopja, in t.i magična ogledala, ki odsevajo svetlobo, s tem pa prispevajo k večji energetski varčnosti poslopja. V devetnadstropni stavbi, ki se razteza na 5500 kvadratnih metrov veliki površini, bo zaživela prestižna mednarodna akademija za top menedžerje skupine Generali.

Uradnega odprtje se je poleg predstavnikov lokalnih oblasti in drugih uglednih gostov udeležil tudi Generalijev vrh. Presednik zavarovalnice Gabriele Galateri di Genola je uvodoma povabil goste, naj z minuto molka počastijo spomin na pred tednom dni ubita policista. Nato je ocenil, da je palača Berlam postala zgled celovite prenove in ravnanja s stavbno dediščino.