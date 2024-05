Paliativna oskrba ključna za neozdravljive bolnike in svojce

Imeti dobro razvit sistem paliativne oskrbe je zelo pomembno za kronično neozdravljivo bolne in njihove družinske člane. O tem so prepričani zdravniki in medicinske sestre, ki se včeraj in danes udeležujejo mednarodnega posveta na tržaški univerzi. Na njem so primerjali dobre prakse v regiji med Furlanijo - Julijsko krajino, Venetom, Trentinsko - Južno Tirolsko in Emilijo - Romanjo ter bližnjimi državami, kot so Slovenija, Avstrija, Hrvaška in države Zahodnega Balkana.

Da so posvet organizirali ravno na tržaški univerzi v času, ko praznuje stoletnico, ni naključje. Kot je poudaril rektor Roberto Di Lenarda, so na univerzi že pred leti začeli izvajati študijske predmete za paliativno oskrbo, bili pa so tudi med prvimi štirinajstimi univerzami v Italiji, ki so leta 2022 začeli izvajati specializacijo za to področje. Posvet je organiziralo Italijansko društvo za paliativno oskrbo (SICP) v sodelovanju s tržaško univerzo in Srednjeevropsko pobudo.

Na njem je bilo med drugim slišati, da je za učinkovito paliativo potrebno poskrbeti za celotno družino bolnika. O tem je spregovorila koordinatorka za paliativno oskrbo na onkološkem inštitutu v Ljubljani Maja Ebert. Poudarila je, da se družba spreminja, zato vedno več ljudi umira v bolnišnici in ne več v domačem okolju, pa čeprav si to običajno želijo.

