Pallotta za zdravo in cvetočo občino

»Nočemo izgubiti tega, kar smo dosegli v zadnjih petih letih – zdravo občino, ki se uveljavlja na turističnem področju in ki se z novim elanom loteva novih gospodarskih oz. zaposlitvenih izzivov. Zahvaliti se želim osemdeseterici kandidatov, ki me bo podprla v naskakovanju drugega mandata.« Daniela Pallotta je v sredo v gostilni Sardoč v Prečniku predstavila volilni program desnosredinske koalicije, se pravi skupek vseh predlogov in priporočil petih list, ki podpirajo njeno kandidaturo – to so Forza Duino Aurisina, občanska lista Pallotta sindaco, Liga, Allenaza per Duino Aurisina in Noi con Duino Aurisina.

Zajeten, konkreten, odgovoren in dialogu odprt program, kot ga je definirala Pallotta, nameravajo izvajati v sodelovanju z vsemi družbenimi, političnimi in verskimi silami, ki živijo na ozemlju, z željo, da bi občanom izboljšali kakovost življenja, spodbudili trajnostno gospodarsko okrevanje in spoštovanje okolja. »V imenu tradicije in inovativnosti, konkretnih predlogov in brez nepotrebnih obljub,« je poudarila.

Poglejmo, katere so glavne točke programa. V občinski organizacijski aparat namerava vključiti dve novi področji – pomorsko državno premoženje in storitve za kopanje oz. upravljanje plaž ter zakonodajno in tehnično-pravno podporo. Dialog z občani želi Pallotta spodbujati s srečanji z odborniki »na terenu«, okolju pa zagotoviti spoštovanje biotske raznolikosti in trajnosti z ukrepi za zmanjšanje CO2. Seveda ni pozabila na čezmejne odnose oz. skupne evropske projekte, katerim se bo po novem posvečal poseben urad, ki bo skrbel tudi za usmerjanje prihodkov od načrta za okrevanje.

Pallotta se je zaustavila pri prenovi urbanih območij in ustvarjanju novih zelenih površin oz. igralnih kotičkov ter pri obnovi stez v občini – od ribiške poti do poti po sledeh prve svetovne vojne. Vse to krepi kajpak turizem, na katerega koalicija stavi. »Trajnostni, pisani in slow turizem, ki bo temeljil na povezovanju s kulturo, kulinariko, obrtništvom in trgovino, kar pomeni tudi s krajani in spoznavanjem domačih tradicij.