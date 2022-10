Paniccia stari - novi predsednik

Fundacija CRTrieste ima novega predsednika. Pravzaprav starega in celo častnega: glavni odbor fundacije, naslednice Tržaške hranilnice, je namreč na današnjem zasedanju za predsednika imenoval Massima Paniccio. Rimski podjetnik, predsednik in glavni izvršni direktor videmske družbe Solari, je v vodstvenih organih Fundacije CRTrieste vse od leta 1994. Njen predsednik je bil celih 16 let, in sicer med letoma 2002 in 2018. Ko je zapustil predsedniško mesto, so ga imenovali za častnega predsednika Fundacije ... ob današnjem ponovnem imenovanju za njenega operativnega prvega moža pa je podatek o častnem nazivu izginil s spletne strani fundacije.

Paniccia je na predsedniškem mestu nasledil odvetnico Tiziano Benussi.