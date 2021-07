Parkirišča na Plesovi posesti ne bo

Ko se je na začetku junija v Devinu pojavilo delovišče, je vaščane močno zaskrbelo. Kaj če bo vaška zelena pljuča prekril asfalt? Bo res namesto nekdanjega parka Plesove posesti v Devinu zraslo parkirišče za Jadranski zavod združenega sveta? Duhove je v sredo na zasedanju občinskega sveta pomiril devinsko-nabrežinski odbornik Massimo Romita: delavci so le nameščali optična vlakna. Vprašanje je sprožil svetnik Lorenzo Celic iz vrst Gibanja petih zvezd, ki je hotel preveriti, ali se v vaških govoricah skriva resnica.

Domačini so na zeleno površino zelo navezani, čeprav je ta danes skoraj v celoti nedostopna. Njena zgodba je tesno povezana z življenjsko epopejo družbeno angažirane družine Ples, ki je močno vplivala na razvoj Devina in njegove okolice. To je v trijezični monografiji Plesovi v Devinu, ki je leta 2015 izšla pri Založništvu tržaškega tiska, poglobljeno opisal njihov potomec Mitja Močivnik. Plesova posest se je nahajala v samem središču vasi in je kot taka predstavljala idealen prostor za številne kulturne dogodke in shode Slovencev. Miroslav Ples je bil konec 19. stoletja petnajst let devinski župan, ustanovil pa je tudi bralno in pevsko društvo Ladija. Hotel Ples je goste sprejemal od leta 1834 (v času prve svetovne vojne je bil porušen in kasneje obnovljen) do leta 1994, ko so se vanj vselili dijaki Jadranskega Zavoda združenega sveta.