Peki in trgovci zategujejo pasove

V četrtek je v državnih medijih odmevala novica, da so neapeljski peki protestirali na mestnih ulicah, na Trg Plebiscito so prinesli krsto, »če bodo cene energentov in surovin še naraščale in če ne bodo špekulacije odpravljene, bo našega poklica konec,« so vpili. Kruh so nekateri razdajali brezplačno, saj »danes kruha še imamo, jutri pa ga morda ne bo več«.