Pesimističen in trezen posvet o napredovanju skrajne desnice

»Pot vplivanja je desnici odprta.« S temi besedami nekdanjega vodje Komunistične stranke Avstrije in koroškega Slovenca Mirka Messnerja bi lahko strnili pesimističen in trezen, a obenem borben posvet, ki se je odvijal v soboto v dvorani tržaškega hotela NH. Konferenco z naslovom Napredovanje skrajne desnice v evropskih institucijah je priredila tržaška sekcija Stranke komunistične prenove, s podporo državnega vodstva stranke in Stranke evropske levice.

Vezni niti večine posegov sta bili dve. Prvič, politizacija preteklosti in odpiranje starih ran. Drugič, bolj ali manj iliberalne reforme, ki postavljajo družbene in politične temelje za nadaljnji vzpon desnice. Negativne primere zlorabe preteklosti je v svojem govoru izpostavil denimo predsednik tržaške sekcije partizanske zveze VZPI - ANPI Fabio Vallon. Ogorčeno je omenil praznik sv. Marka, »ki ga lokalne uprave po severovzhodu Italije obujajo ali si ga izmišljajo«. Praznik sovpada namreč s praznikom italijanske osvoboditve, 25. aprilom. Z obeleževanjem, ki obuja čase beneške premoči nad temi kraji, skušajo desničarji zasenčiti praznik osvoboditve izpod nacifašizma.

Mitja Svete, generalni sekretar Levice, je pretežno italijanski publiki predstavil politizacijo polpretekle zgodovine Slovenije. Z enačenjem nacizma, fašizma in komunizma in zgodovinskim revizionizmom je, po njegovem mnenju, Janez Janša uspešno mobiliziral volivce. Svete je tudi ostro kritiziral Janševo rabo terminologije »levi fašisti,» saj je to hujskanje zoper levico in relativizacija fašizma. Janševa sovražni govor proti migrantom ter pripadnikom skupnosti LGBTQ in »retradicionalizacijo« Slovenije podpira en ključni element, mediji. Svete je izpostavil »Janševo televizijo z denarjem Viktorja Orbana«.

