Pesniki proti vojnam

Književnost je človeku od nekdaj v uteho, še posebej v težkih časih pa ljudje v njej iščejo bodisi umik v lepoto bodisi poglobitev življenjskih vprašanj. Poezija ima pri tem povezovalno moč, zato je Založništvo tržaškega tiska spomladi letos začelo tkati mrežo med ustvarjalci in literarnimi navdušenci v širšem čezmejnem prostoru, ki so se nekajkrat že zbrali v okviru branj z naslovom »Čas nemira – verzi miru«. Po uspešnih srečanjih v Gorici in Kozini so se željni ustvarjalnosti in navdiha v petek zbrali na tržaškem Trgu Hortis, v soboto pa v sesljanskem Baru ai Sportivi, kjer se tudi drugače zbirajo literarni navdušenci društva Libri in Salotto (Knjige v dnevni sobi).

Zadnji dve branji sta potekali v sodelovanju z lokalnimi organizacijami in društvom Vita Activa Nuova, ki si z založniškimi in družbeno angažiranimi projekti prizadeva povezovati ljudi v čedalje bolj individualistični in hladni družbi. Prebrani verzi so še bolj kot v preteklosti posredno in neposredno nasprotovali vojni v Ukrajini in vsem ostalim spopadom, ki divjajo po cvetu in žal pogosto tonejo v pozabo. Nazadnje so svoja dela in zapise drugih v slovenščini in italijanščini prebirali naslednji avtorji: Marko Kravos, Gloria Nemec, Gianluca Paciucci, Adriana Giacchetti, Marko Vesnaver, Gabriella Musetti, Ace Mermolja, Andreina Trusgnach, Roberto Dedenato, Ester Pacor, Martina Fullone, Maddalena Fiuffrida in Carlo Selan. Njihove besede so pospremili učenci Glasbene matice, in sicer kvintet flavt prof. Erike Slama in kitarist Gabriel Možina iz razreda Marka Ferija.Verze miru bo mogoče slišati tudi čez poletje, in sicer v ponedeljek, 13. junija, v borovem gozdiču v Novi Gorici, kjer sta k organizaciji pristopila tudi revija za družbena vprašanja in kulturo Razpotja in literarna revija November, 15. junija zvečer pa bodo v Spacalovi domačiji Škrbini nastopili Ace Mermolja, Andreina Trusgnach in David Bandelj. Slednji bo na večeru predstavil svojo novo pesniško zbirko, ki bo ravno tistega dne izšla pri ZTT.