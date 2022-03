Pesniška nagrada Saba Milu De Angelisu

Včerajšnji svetovni dan poezije je minil v znamenju čarobnosti verzov milanskega pesnika, esejista in prevajalca Mila De Angelisa, ki velja za enega med najbolj cenjenimi in priznanimi glasovi na področju sodobne italijanske poezije. V dvorani Bartoli v gledališču Rossetti so ga slovesno razglasili za dobitnika druge pesniške nagrade Umberto Saba za leto 2021, ki jo promovirata Dežela FJK in Občina Trst v organizaciji Fundacije Pordenonelegge.

Njegova zadnja pesniška zbirka Linea intera, linea spezzata, ki je izšla januarja lani, je prepričala strokovno žirijo, ki jo sestavljajo pesniki Claudio Grisancich, Franca Mancinelli, Antonio Riccardi in Gian Mario Villalta ter literarni kritik Roberto Galaverni in je soglasno ocenila, da je neizpodbitno najboljše italijansko delo v lanskem letu. Gre za napeto in povezano zbirko, ki bralca priklene od prvega do zadnjega verza. Dogaja se v periferiji sivega in senčnatega Milana, po katerem se zlasti v nočnih urah premika pesnik in razkriva njene skrivnosti in išče vsemogoče resnice. Sam, a vendar vedno v stiku z drugim. Pripoveduje o srečanjih, o človekovi usodi, o solidarnosti in globoki etiki. »Pa o vračanju, na primer. Vsi stopamo po neki poti – od kod pa prihajamo in kam nas vodi? Če hočemo to izvedeti, se moramo vrniti, da razumemo, kje smo, kaj smo videli in kaj nam je morebiti ušlo po poti. Pot naprej je vračanje k temu, kar smo bili,« je povedal De Angelis.