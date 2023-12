Pester praznični december na Opčinah

Prazniki bodo tudi na Opčinah spet živahni. Konzorcij Skupaj na Opčinah bo v sodelovanju z Občino Trst in vzhodnokraškim rajonskim svetom vabil domačine in druge obiskovalce z bogato bero dogodkov s skupnim naslovom Na Opčinah božič z nami. Prižig prazničnih lučk bodo tokrat prvič obogatili z uradno slovesnostjo, ki bo jutri ob 17. uri pred Prosvetnim domom, je na včerajšnji predstavitvi v tržaški mestni hiši napovedala predsednica konzorcija Nadia Bellina. Poudarila je, da bo to nova priložnost, da čim več ljudi spozna potencial in čare te kraške vasi.

Lučke na božičnem drevesu, ki vsako leto krasi Škavenco, bodo drugače prižgali v torek ob 17. uri. Nastopila bosta zbora Kraški dom iz Repna pod vodstvom Vesne Guštin in openski zbor Coro d’argento pod taktirko Marinelle Tracogno. Eno uro pred tem se bo na prizorišče s kočijo pripeljal Miklavž, ki bo otroke razveselil s sladkarijami in bo nato z njimi odšel po vas ter med drugim obiskal rekreacijsko središče Fonda Savio.

Ob 17.30 bodo osvetlili še jaslice v Proseški ulici 7, ki jih je tako kot ostale, ki jih jih bodo postavili v vasi, pripravila 98-letna nona Bruna. Jasli predstavljajo namreč že priljubljeno stalnico openskega niza. V nedeljo, 10. decembra, ob 15. uri bodo odkrili tiste pri kalu v dolini Prčedol, 12. decembra ob 16.30 pa še zadnje v Ulici sant’Isidoro na Mandriji.

Trgovine bodo v decembru vsako nedeljo do vključno božične vigilije odprte. Stranke bodo lahko od 9. do 18. ure parkirale na parkirišču Zadružne kraške banke, ki ga je dala brezplačno na razpolago. Naj na tem mestu omenimo le še nekatere dogodke. V četrtek, 14. decembra, bo v Prosvetnem domu potekal božični praznik domače skupine prostovoljcev Volop (prijave na 335 5471795). Alpinistični klub Cai bo poskrbel za vodene oglede zaklonišča Kleine Berlin, društvo Historica XX Secolo pa bo razkrivalo openske bunkerje.

Predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta je izpostavila, da gre že za tradicionalen zaključek leta, ki tako kot niz poteka v znamenju sodelovanja s krajevnimi društvi in organizacijami. Tržaška podžupanja Serena Tonel pa je prepričana, da je openski niz odličen dokaz promocije ozemlja.

Ob tem spomnimo, da prireja SKD Tabor od jutri do torka v Prosvetnem domu bogat Miklavžev sejem. Vpa