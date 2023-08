Pester program ob zavetniku sv. Jerneju apostolu

Na Opčinah se v četrtek začenja praznik župnijskega zavetnika sv. Jerneja apostola.

Dan bo od 8. ure do sončnega zatona minil v znamenju vrveža, saj bo po glavnih openskih ulicah – po Narodni ulici, Dunajski cesti in Proseški ulici – potekal bolšji sejem, sejem umetnin ter sejem obrtnih izdelkov s pomenljivim naslovom Neskončno priložnosti. Prireja ga kulturni krožek Cose di Vecchie case v sodelovanju z Občino Trst, udeležili pa se ga bodo razstavljavci iz vseh koncev dežele.

Še istega dne bo ob 16.30 turnir v igri s kartami buraco, ki ga na sedežu Sklada Mitja Čuk organizira društvo Volop Opčine. Nagrajevanje bo ob 18. uri na dvorišču pred cerkvijo.

V petek, 18., in soboto, 19. avgusta, bo za animacijo najmlajših poskrbel Ernesto, na voljo pa bodo tudi napihljiva igrala Adriana Rosade. V soboto bo vsak otrok dobil zastonj kepico sladoleda v sladoledarni Arnoldo.

Na dvorišču picerije Veto bo v ponedeljek, 21. avgusta, ob 20. uri nastopil svetovno znani harmonikar Aleksander Ipavec, medtem ko bodo v torek, 22. avgusta, ob 18. uri na vrsti šahovske igre in brezplačne lekcije šaha za otroke z mojstrom Massimom Varinijem.

Šah bo protagonist tudi v sredo, 23. avgusta, ko bo ob 18. uri šahovski turnir pod pokroviteljstvom Tržaške šahovske akademije. Igralci bodo razdeljeni po kategorijah – začetniki, izvedenci, najstniki in otroci (do 14. leta starosti). Nagrajeni bodo prvi trije uvrščeni iz vsake kategorije. Interesenti se lahko prijavijo na 329 2239575 do 21. avgusta ali na dan turnirja do 17.30 (prijavnine ni).

Po večerni maši bo ob 20. uri krajši koncert harmonikarke Lare Fortunat, kateremu bo na dvorišču pred cerkvijo sledil nastop svetovnega prvaka v igranju na diatonično harmoniko Denisa Novata v spremstvu kitarista Walterja Beta in basista Borisa Stoparja.

Na zavetnikov god, to je v četrtek, 24. avgusta, bo potekala sveta maša na odprtem, pod kostanjem. Maša bo dvojezična – v slovenščini in italijanščini, po njej pa bo manjša pogostitev.

Praznovanja za Praznik župnijskega zavetnika se bodo zaključila v nedeljo, 27. avgusta, ob 9.30 s sveto mašo v slovenskem jeziku. Po maši bo na vrsti svečana procesija na dvorišču okrog cerkve. Vsi dogodki na programu so brezplačni, nudi jih Konzorcij Skupaj na Opčinah.