Pester Slovenski pozdrav Barkovljanki

Barcolane se veselijo tudi Slovenci v Italiji. Zveza slovenskih športnih društev v Italiji je v sodelovanju z različnimi organizacijami pripravila Slovenski pozdrav Barkovljanki, cikel prireditev, s katerimi želijo zamejski Slovenci pomagati krojiti največji jadralni praznik, ki ne privablja le ljubiteljev morja, vetra in jadranja, ampak tudi širšo publiko.

Letošnji program so organizatorji v družbi generalnega konzula republike Slovenije Gregorja Šuca predstavili na današnjem srečanju z novinarji. To je uvedel prav generalni konzul, ki je dejal, da bo konzulat tudi letos v vili Tomažič za povabljene goste pripravil druženje, s katerim bodo počastiti jadralni dogodek, ki združuje severnojadranski bazen. V nadaljevanju je Evgen Ban besedo predal akterjem, ki bodo oblikovali program letošnjega slovenskega sklopa prireditev. Umetniški vodja SSG Danijel Malalan je napovedal gostovanje v prostorih Tržaškega pomorskega kluba, kjer bodo v sredo, 9. oktobra (ob 20. uri), uprizorili predstavo Chevap.Chef. Gledališka hiša se bo s promocijskim gradivom predstavljala tudi v Naselju Barcolana, in sicer na stojnici ZSŠDI.

Zveza slovenskih kulturnih društev je pripravila dva dogodka, s katerima želi zabeležiti slovensko prisotnost v Trstu. Ta petek bo v palači Gopčević (ob 18. uri) na sporedu virtualni sprehod po slovenskem Trstu, ki bo potekal v italijanskem jeziku, obiskovalci pa bodo lahko s pomočjo projekcij tržaških kotičkov spoznavali zgodovino Slovencev v Italiji in druge zanimivosti.

Teden dni kasneje bo Zveza slovenskih kulturnih društev pripravila vodeni ogled Trsta. Zbirna točka bo Veliki trg (ob 17.30), obiskovalce pa bo do najpomembnejših točk popeljala vodička Malina Tedeschi. Predhodne rezervacije sprejemajo na telefonski številki 040635626.

Na sporedu bodo še druge pobude od kulture do kulinarike ter med drugim regata z zaključnim slavnostnim večerom, fotografski natečaj za mlade, igre in delavnice.

