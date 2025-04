Jan Feri: S svojo sezono sem vsekakor zadovoljen

Goriški odbojkar Jan Feri je predčasno zaključil z letošnjo sezono v A2-ligi. Ravenna, ki se je v rednem delu sezone uvrstila na 3. mesto, je nepričakovano izpadla že v četrtfinalu play-offa, za nameček pa si je Feri na treningu poškodoval gleženj in tako soigralcem ne more pomagati niti v italijanskem pokalu, kjer bi imel več možnosti za igro. 21-letni odbojkar, ki že drugo sezono brani barve Ravenne, je kljub dobri sezoni priznal, da je izpad v četrtfinalu zelo pekoč.

Je bilo kaj razočaranja, ker ste izpadli že v četrtfinalu?

Za nas je bilo to veliko razočaranje, ker smo imeli do takrat po moje zelo dobro sezono. Predvsem na prvi četrtfinalni tekmi doma nismo igrali najbolje. To nas tudi najbolj žre in boli še sedaj. V Sieni za las nismo prišli do zmage, ampak smo tam igrali znatno boljše in se dosti bolj borili. Menim, da nismo bili v pravi fizični formi, vsekakor nismo predvajali svoje igre, kot bi jo morali. Ko igraš tako pomembne tekme proti tako dobrim ekipam, pa plačaš tudi z malenkostmi. Razočaranje je tudi glede na to, da smo med letom izmed vseh ekip zmagali največ tekem.

Ste za play-off občutili pritisk, da morate v tej fazi zmagati?

Trener je skušal to tesnobo oddaljiti, ampak je bilo precej razvidno, da smo v prvi tekmi čutili nekaj pritiska. V drugi smo se ga skušali znebiti in igrati sproščeno ter čim boljše, da bi četrtfinalno serijo spet pripeljali domov, a na koncu ni bilo dovolj.

Ste s svojo osebno sezono zadovoljni? Nekajkrat ste nastopili v standardni postavi, ste pa skoraj vedno tudi vstopali v igro.

Res je, v primerjavi z lansko sezono sem igral veliko več. Želel sem si igrati pokal, kjer bi imel še več priložnosti, na žalost pa zaradi poškodbe ne bo tako. Zadovoljen sem tudi z napredovanjem na treningih in s tehničnim napredkom, ki sem ga dosegel letos, saj sem se kar izboljšal. Čeprav sem več igral, mi je še manjkala uigranost in gotovost, ko sem na igrišču, a prepričan sem, da jo to nekaj, kar bom pridobil z leti. S svojo sezono sem vsekakor zadovoljen. Škoda le, da se je tako končala, a je tudi to del športa.