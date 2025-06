Nabrežinski karabinjerji so v preteklih dneh med izredno akcijo ob začetku poletne sezone nočnih lokalov odvzeli pet vozniških dovoljenj zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Štiri voznike so tudi kazensko ovadili, ker so presegali zakonsko dovoljeno količino alkohola v krvi.

Preizkusi z alkotestom so pokazali vrednosti od 0,73 do 2,04 g/l. Šlo je za tri mlajše voznike, stare 19, 23 in 24 let ter za 38 in 63 let stara posameznika.