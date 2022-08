Petelin: »Stanje je pod nadzorom, na delu dva helikopterja«

»Stanje je pod nadzorom. To je tudi najvažnejše,« nam je pravkar sporočil podžupan občine Devin Nabrežina Mitja Petelin. Na kraju sobotnega požara v Sesljanu in Devinu je še nekaj posamičnih žarišč, a vsa so omejena in pod nadzorom.

Na delu sta ob skupini okrog 40 gasilcev in prostovoljcev tudi dva helikopterja, eden nadzoruje, drugi pa pomaga pri bonifikaciji območja. Nekoliko nagaja burja, zato je delo z zraka nekoliko upočasnjeno. »Aktivnosti nadzorovanja in bonifikacije se bodo nadaljevale cel dan in verjetno tudi celo noč,« je še dodal Petelin, ki je na terenu in na vezi z vsemi vpletenimi stranmi. Štab civilne zaščite deluje zdaj v garaži nakupovalnega središča Conad v Devinu.

Promet je v Devinu in Sesljanu tekoč, ni zastojev, potrjuje Petelin. Zaradi nevarnosti območja ostaja zaprta še bencinska črpalka v smeri proti Trstu.

Prostovoljci devinsko-nabrežinske občine so zjutraj odnesli na teren pijačo, energetske napitke in tablice za vse, ki so delali in delajo na pogoriščih. Telovadnica je zdaj trenutno zaprta, ostajajo pa pripravljeni, da bi jo v primeru potrebe spet odprli, je povedala Anje Gruden, svetnica in prostovoljka.

Po odrešilnem dežju ni bilo potrebno, da bi v telovadnici kdo preživel noč. Vsi so se že včeraj pozno popoldne vrnili v kamp v Sesljanu, ki so ga popoldne zaradi nevarnosti požara evakuirali.