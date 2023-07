Peticija za Pahorjev kip

Na spletnem portalu change.org se je v preteklih dneh pojavila peticija za postavitev kipa Borisa Pahorja pri Narodnem domu v Ulici Filzi. Slovenskega pisatelja bi radi ovekovečili z bronasto skulpturo, podobno na primer Joyceovi, Svevovi in Sabovi, ki že stojijo v mestnem središču.

Mestu v zalivu je profesor posvetil svoje življenjsko delo. Peticija sicer ne poziva samo k postavitvi kipa. Vabi namreč tudi k poimenovanju ulic in drugih javnih površin po slovenskih književnikih in kulturnih osebnosti. Ob Pahorju navaja Vladimirja Bartola in Marico Nadlišek Bartol, Alojza Rebulo, Pavleta Merkuja, Ivana Grbca, Karol Pahor, Avgusta Černigoja, Klavdija Palčiča in druge. Tržaško občino in druge institucije vabi naj si prizadevajo za širjenje spomina na slovenske kulturnike.

Spletno nabirko podpisov je sprožila Silvia Di Marino, profesorica na prvostopenjski srednji šoli sv. Cirila in Metoda pri Sv. Ivanu, ki ceni in spremlja dogodke s slovensko vsebino namenjene italijanski publiki. Preveč je še ljudi v Trstu, ki ne pozna bogato slovensko ustvarjalnost, je povedala: »Pahor je del Trsta, tako kot Bartol in drugi.«