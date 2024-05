Obmejni univerzi prvič s skupnim ciljem povezovanja

Med Trstom in Koprom se letos razvija mednarodno srečanje enotne Evropske univerze Transform4Europe, projekta, ki ga podpira Evropska komisija v okviru programa Erasmus+ za razvoj evropske izobraževalne mreže. Pod naslov Beyond Borders sta moči združili tržaška univerza in Univerza na Primorskem, ki v tem tednu gostita dvesto študentk in študentov iz Španije, Portugalske, Francije, Nemčije, Poljske, Bolgarije, Estonije, Italije in Slovenije. Obmejni univerzi prvič sodelujeta, in to pri pomembnem projektu, ki obema institucijama ponuja možnost medsebojnega odkrivanja, študentom pa bogat program delavnic, predavanj in ogledov.

»Bližina državne meje je za nas priložnost za skupno rast, prav tako zavezništvo Transform4Europe, pri katerem sodelujemo drugič,« je včeraj na uradnem odprtju petdnevnega dogajanja povedal namestnik rektorja Univerze v Trstu Valter Sergo in izrazil dobrodošlico Univerzi na Primorskem, ki je k projektu pristopila prvič. Rektorica Klavdija Kutnar je novost pozdravila z navdušenjem, »saj smo mlada univerza – pravkar smo praznovali 21 let od ustanovitve –, ki pa ima med cilji svojo internacionalizacijo. To je projekt, ki nam dovoljuje zasledovanje zastavljenih ciljev, priložnost za hitrejši razvoj. Mlada univerza je namreč še neizkušena na številnih področjih.« Rektorica je prisotnim študentom razložila, da ima Univerza na Primorskem okrog 6000 vpisanih, 22 odstotkov študentov iz tujine in več študijskih programov v angleškem jeziku.

150.000 študentov

Zavezništvo Transform4Europe združuje 150.000 študentk in študentov iz devetih univerz in preko 10.000 raziskovalcev, ki skupaj ustvarjajo večjezični in večdržavni sistem s skupnimi študijskimi programi, predmeti, raziskovalnimi projekti, dogodki in dejavnostmi na vseh lokacijah, kjer se nahajajo članice. Vse so sicer v bližini državnih meja in redno sodelujejo z univerzami iz sosednje države. Najbližji sta si prav tržaška in primorska, ki lahko zato v teh dneh svojim gostom ponudita dejavnosti na obeh univerzah.