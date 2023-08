Pevci in organisti ZCPZ so se izpopolnjevali v Zrečah

Pevci in organisti v širokem starostnem razponu so prejšnji teden sodelovali na poletnem seminarju tržaške Zveze cerkvenih pevskih zborov (ZCPZ). Tradicija študijskega tedna za vse, ki se na različnih nivojih in področjih ukvarjajo s cerkveno glasbo, je ena najstarejših in najbolj priljubljenih v zgodovini zborovske zveze, saj se obnavlja od leta 1970.

V zadnjih dveh letih je seminar doživel prevetritev, saj se organizatorji trudijo, da bi ustaljeno osnovo (tečaja za pevce in organiste) nadgradile vsako leto nove pobude. Lani je seminar obogatila prisotnost mladinske sekcije in tečaja za pritrkovalce, letos pa se je v Termah Zreče pozornost usmerila v izpopolnjevanje vokalne tehnike. Program je poleg zaključnega nastopa pevcev ponudil še dva koncerta.