Pijan in brez vozniške pobegnil po nesreči z ukradenim skuterjem

Lokalni policisti so posredovali v Miramarskem drevoredu, ob borovem gozdiču v Barkovljah, kjer je skuterist trčil v avtomobil, ki je vozil pred njim. Na srečo je nastala le manjša materialna škoda in ni bilo poškodovanih. Voznik skuterja ga je takoj po trčenju parkiral in peš pobegnil peš s kraja nesreče. Druga patrulja lokalnih policistov ga je kmalu prijela na barkovljanski obali.

Redarji so odkrili, da je voznik, sicer osemnajstletnik, ki se je pred kratkim preselil v Trst, bil na ukradenem skuterju. Na policijski postaji so ugotovili tudi, da je vozil pod vplivom alkohola in da ni nikoli opravil vozniškega izpita. Alkotest je pokazal, da je zaužil več kot trikratnik dovoljene količine alkohola.

Lokalni policisti so osemnajstletnika prijavili zaradi preprodajanja ukradenega blaga ter zaradi več kršitev, med drugim zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, neprimerne hitrosti, pobega s kraja nesreče in poškodovanja tuje lastnine.