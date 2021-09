Pisanje učbenika je bil velik izziv

Pokrajinska sekcija vsedržavnega združenja partizanov Italije (VZPI-ANPI) je bila v zadnjih mesecih kljub koronavirusnim omejitvam nadvse aktivna predvsem na založniškem področju. Poleg fotografske razstave o ženskah v odporništvu ter knjig Ivana Vogriča o Operaciji Bober in Dunje Nanut o sporu med Titom in Stalinom leta 1948, je tržaški odsek organizacije, ki ga vodi Fabio Vallon, izdal še šolski učbenik o fašizmu z naslovom Una dittatura violenta. Il fascismo italiano (Nasilna diktatura. Italijanski fašizem).

»Živih žal ostaja vse manj partizanov, ki bi lahko mladim pričali o grozotah fašizma, proti katerim so se borili. Mladi učenci in dijaki tako izgubljajo stik z zgodovino na lokalnem nivoju,« je na včerajšnji tiskovni konferenci na tržaškem sedežu borčevskega združenja povedal upokojeni profesor Franco Cecotti, ki se je skupaj z Donatello Crismani podpisal pod novonastali učbenik. Brošura je izredno bogata z grafikoni, fotografijami in geografskimi kartami, ki mlademu človeku nazorno prikazujejo dogajanje v prvi polovici dvajsetega stoletja. »Za dijake je izrednega pomena to, da zgodovino vidijo in občutijo, ne le, da zgodovinske podatke vežbajo na pamet,« je dejala Crismanijeva in razložila, da je bilo pisanje učbenika nezanemarljiv izziv.

Učbenik bodo javnosti prvič predstavili danes ob 17.30 na sedežu Novinarskega krožka na Korzu Italije 13. Srečanje bo vodil podpredsednik krožka Gianni Martellozzo, udeležba je omejena na 30 ljudi. Mesto je mogoče rezervirati na tel. številki 339 3943069, za udeležbo na srečanju je obvezno covidno potrdilo. Učbenik bo združenje nato razdelilo po šolah.