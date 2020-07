V bližini sesljanskega kopališča Caravella se je v četrtek poškodoval 34-letni plezalec. V poznih popoldanskih urah je namreč padel s stene in pristal na hrbtu. Moški iz kraja Aiello del Friuli je kljub desetmetrskemu padcu utrpel zlom nekaterih vretenc in ni v življenjski nevarnosti. Na kraj so prispeli reševalci službe 118, ki so plezalca odnesli v katinarsko bolnišnico.