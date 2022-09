Po 21 letih so mu vrnili ukradeno umetnino

Karabinjerji z oddelka za varstvo kulturne dediščine iz Vidma so po 21 letih vrnili oljno sliko na platnu na vezanem lesu 58-letniku, ki živi v bližini Bologne. To je naslikal neznani avtor, na njej je upodobljen Charles de Batz de Castelmore, bolje poznan z imenom d'Artagnan.

Sliko so pred kratkim našli v specializirani trgovini v Trstu. Umetnino so odkrili skozi spremljanje spletnih strani, na katerih se prodajajo umetnine. S poglobljeno preiskavo, pri kateri so sodelovali tudi s karabinjerji iz Bologne, Trsta in Foljana-Redipulje, so ugotovili, da bi bila lahko ta umetnina ukradena, saj so se podatki o njej skladali z sliko, ki so jo našli v bazi podatkov o ukradenih delih.

Tržaško tožilstvo je po preiskavi ukazalo zaseg umetnine in nadaljno preiskavo, da bi ugotovili, kdo jo je ukradel. Sliko d'Artagnana so namreč zasegli novemu lastiku v Trstu, ki jo je odkupil ne vedoč, da je bilo delo ukradeno. Prav tako tega nista vedela prejšnja lastnika iz Gorice in Foljana-Redipulje, ki sta kupila sliko.

Ob koncu preiskave so karabinjerji po 21 letih sliko vrnili njenemu lastniku.