Po 27 letih se poslavlja od vijakov in traktorjev

Da je napočil čas za upokojitev, zaupa dosedanji upravitelj in lastnik trgovine z železnino in orodjem Nuova Tecnoutensili na Proseški ulici na Opčinah Boris Bogatec, ki se z ženo Normo po 27 letih dela umika. »Saj bo prišel nekdo drug, nič ne skrbite, ponavljam vsem, ki me v zadnjem mesecu zaskrbljeno sprašujejo, kaj bo sedaj in kje bodo nakupovali potrebno orodje.« Lahko si oddahnejo, saj jim do Trsta ali dlje ne bo treba: trgovina namreč ne zapira – pred tremi dnevi jo je uradno prevzela nabrežinska trgovina Železnina Terčon in mladi Ambrož Vidoni bo od torka, 6. aprila, sprejemal stranke na Opčinah.

Pa se je izteklo na najlepši način, kajne?

Tako je, zelo sem zadovoljen, da nam je naposled uspelo ohraniti odprto trgovino in da se bo nadaljevalo nekaj, kar smo v letih ustvarili. Pa seveda, da so jo prevzeli »fejst« in praktični ljudje, predvsem pa Slovenci. Nekaj časa jim bom ob strani, potem pa se bom umaknil. V teh letih sem spoznal toliko ljudi, da je bila to zame izjemno bogata življenjska izkušnja.

Prišel je čas upokojitve, pravite.

Drži. Načrtovana je bila že pred sedmimi leti, ko je imela žena zanjo ustrezne pogoje, vendar ji jo je zagodla ministrica Fornero s svojo reformo, tako da je bilo treba nadaljevati še nekaj let. Sedaj, ko sva oba dosegla prag za upokojitev, bi jo tudi speljala do konca. Najprej sva prevzem trgovine ponudila svojim zaposlenim, ki pa niso bili zainteresirani, tako da smo drugje iskali kupca.

Smo v takih letih, ko se je treba upokojiti. Naša trgovina dobro deluje, lahko bi sicer nadaljevali, življenje pa neusmiljeno beži in tako smo se odločili, da je prišel čas tudi za nas. Imamo tudi štiri vnuke in doma je treba marsikaj narediti – vrt, drva. Gotovo pa bom več časa posvetil športnemu društvu Mladina.

Kako se spominjate začetkov?

Leta 1994 sva z ženo Normo kupila licenco za opravljanje trgovinske dejanosti in z njo vse artikle v trgovini z železnino na Opčinah. Pravzaprav je gospodinja ona, jaz sem le družbenik.