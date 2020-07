Po Bohinjski progi tudi iz Trsta na Opčine

Po odseku Bohinjske proge med Trstom in Opčinami lahko odslej vlaki peljejo tudi navkreber v notranjost. To so sporočili iz uprave pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana, potem ko so v prejšnjih dneh opravili nekaj poskusnih voženj od postaje pri Sv. Andreju do Opčin, pri čemer so za vleko kompozicije uporabili dve lokomotivi. Omenjene vožnje so služile za določitev količine tovora, ki ga je mogoče peljati navkreber upoštevajoč dejstvo, da znaša naklon proge največ 25 tisočink.

Družba RFI je dovolila uporabo Bohinjske proge marca letos, potem ko so prenovili 14 kilometrov dolg odsek med Trstom in Opčinami s priključkom pri Rocolu. Od takrat je po njej z Opčin proti Trstu peljalo kakih dvajset vlakov, že omenjene poskusne vožnje pa so pokazale, da je proga nared tudi za vožnjo v obratni smeri in tako bo odsek Bohinjske proge razbremenil tudi železniški promet iz pristanišča v notranjost. Zagotovil bo namreč kontinuiteto prometa v slučaju, da se ne bi moglo uporabiti glavne proge, kot se je zgodilo ravno v tem primeru, ko na odseku Južne železnice potekajo vzdrževalna dela.

Po besedah glavnega direktorja družbe Adriafer, ki upravlja progo in ureja promet na le-tej, Giuseppeja Casinija je cilj ta, da po odseku Bohinjske proge pelje 14 vlakov tedensko, dokler bodo na progi Južne železnice trajala dela. Zaključek le-teh je predviden za 21. avgust, Bohinjsko progo pa nameravajo uporabljati tudi po tem datumu, čeprav v manjšem obsegu za promet od Opčin proti Trstu.