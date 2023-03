Po hitri cesti mimo Škofij začasno brez elektronske vinjete

Odsek hitre ceste med mejo z Italijo in razcepom Sermin bo zaradi gradbenih del na državni cesti skozi Spodnje Škofije začasno odprt tudi za vozila brez elektronske vinjete. Spremenjeni režim bo predvidoma veljal od 20. marca do 30. junija, so po dogovoru o tem z Darsom in direkcijo za infrastrukturo sporočili z Mestne občine Koper.

Dogovor bo predvsem krajanom Škofij v prihajajočih mesecih olajšal pot domov, so poudarili na občini. Trenutno namreč poteka gradnja krožišča na odcepu z državne ceste proti Tinjanu, hkrati pa je v naselju odprtih več gradbišč kanalizacijskega omrežja. Zaradi tega v času prometnih konic nastajajo zastoji.

Na koprski občini so se zavzeli za razbremenitev ceste skozi naselje s preusmeritvijo dela prometa na vzporedno hitro cesto. Z Darsom in Direkcijo RS za infrastrukturo so tako dosegli dogovor o začasni ukinitvi cestninjenja na omenjenem odseku. Za nadaljevanje vožnje od razcepa Sermin proti Kopru je vinjeta še vedno obvezna, opozarjajo na občini.

Dodali so, da bodo v tem obdobju izvedli tudi preplastitev hitre ceste Škofije-Sermin, zato bo promet v času del potekal izmenično po enem voznem pasu.