Po kraških vaseh bodo z novim letom namestili nove pametne zabojnike

Po kraških vaseh so novi pametni zabojniki že pred nekaj meseci nadomestili nekdanje zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, z novim letom pa se jih ne bo več dalo odpreti z enostavnim pritiskom na gumb. Odkleniti jih bo treba z digitalno kartico oziroma pametnim telefonom z namenjeno aplikacijo. Novost bo predvidoma stopila v veljavo v prvi polovici januarja, tehniki komunalnega podjetja AcegasApsAmga so napovedali, da naj bi se to zgodilo 12. januarja, gotov datum pa bodo občanom še sporočili.

Da bi prebivalstvu Krasa razložili, kako uporabiti aplikacijo in kartice, ki so jih prejeli po pošti, so zaposleni pri podjetju AcegasApsAmga postavili več informativnih točk, nazadnje so bili v soboto dopoldne prisotni na openski Škavenci (Nanoškem trgu). Delovanje novih zabojnikov pa so predstavili tudi na večerih v organizaciji zahodnokraškega in vzhodnokraškega rajonskega sveta, ki sta potekala v ponedeljek na sedežu rajonskega sveta na Opčinah in v torek v Slomškovem domu v Križu.