Jutri odprtje razstave o procesu zaradi zločinov v Rižarni

V veži tržaške sodne palače bo od jutri (odprtje bo ob 12. uri) do 29. aprila na ogled razstava ob 50-letnici procesa za zločine v tržaški Rižarni, ki jo je pripravilo Vsedržavno združenje bivših deportirancev v nacističnih taboriščih Aned. Razstava fotografij in arhivskega gradiva na 23 panojih je dvojezična, teksti so v italijanščini in slovenščini, postavila sta jo Dunja Nanut in Franco Cecotti iz Aneda v sodelovanju z Narodno in študijsko knjižnico, zavodom Irsrec FVG in društvom Bubnič Magajna.

Minilo je pol stoletja

Da bi primerno počastili petdesetletnico procesa, ki se je začel 16. februarja 1976, se pravi 30 let po koncu vojne, in ga tako rešili pozabe, se po novem zavzema pripravljalni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki združenja Aned in zgodovinskih inštitutov, sodišča ter univerz. »Proces je bil predolgo pozabljen tako na državni kot na krajevni ravni in naša želja je, da bi oživili preteklost ter Trst spomnili, kaj so pomenila tista leta, kakšen pomen je imel proces takrat in kakšnega ima danes. Zamislili smo si pot v treh etapah,« je v imenu odbora na današnji predstavitvi razstave v Novinarskem krožku povedala sodnica Carla Marina Lendaro.

Prvi korak je vrnitev procesa tja, kjer je potekal, torej na sodnijo, kjer bo na ogled vsak dan od ponedeljka do sobote med 8. in 14. uro. Naslednji korak je ta, da se v sodno palačo tudi po zaključku razstave za vedno vrne spomin na proces – za razliko od sodnih palač po vsej Evropi, v tržaški danes ni nobene plošče, ki bi spominjala na to dogajanje. Trijezično tablo (ob slovenščini in italijanščini tudi v angleščini), »ki je pomemben znak za naše zavesti«, bo Občina Trst postavila 29. aprila. Maja pa bo na vrsti še dvodnevni posvet z zgodovinarji, pravniki, sodniki in novinarji.