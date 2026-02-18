Policisti so prestregli avtomobil s šoferjem in dvanajstimi potniki

Danes zjutraj so ob približno 9.30 policisti Policijske postaje Ajdovščina na hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo pri izvozu Vipava ustavili osebno vozilo volkswagen passat s poljskimi registrskimi tablicami. Avtomobil je vozil 29-letni državljan Romunije, v njem je bilo še dvanajst oseb. Med temi je bilo šest otrok in še ena mladoletna oseba.

Policisti so ugotovili, da je bilo vozilo tudi tehnično pomanjkljivo. Zato so avtomobil izločili iz prometa in mu odvzeli registrske tablice. Voznik in potniki so morali pot nadaljevati z javnimi prevoznimi sredstvi.

Policisti so 29-letnega voznika oglobili zaradi nespoštovanja zakonodaje o prevozu oseb ter tehnični brezhibnosti avtomobila.

»Poudarjamo, da prometna pravila niso formalnost, temveč varovalka življenj. Preobremenjena in tehnično neustrezna vozila predstavljajo resno nevarnost za voznika, potnike in vse druge udeležence v prometu – še posebej, kadar so med njimi otroci,« so zapisali policisti v tiskovnem sporočilu o prestreženem avtomobilu.