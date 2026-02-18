Tudi za nove podzemne zabojnike bo potrebna izkaznica

Čeprav je sprva kazalo, da za odpiranje novih podzemnih zabojnikov za odpadke po vaseh v devinsko-nabrežinski občini ne bodo potrebne elektronske izkaznice, pa je sedaj jasno, da bodo smeti tja lahko odlagali le občani. Odklepali jih bodo z zdravstveno izkaznico ali z elektronsko osebno izkaznico. Sicer bodo lahko na občini zaprosili za namenske elektronske izkaznice. Nove zabojnike, ki naj bi jih končali postavljati naslednji teden, bodo občani predvidoma lahko začeli uporabljati od konca februarja.

Šest podzemnih ekoloških otokov v Šempolaju, Prečniku, Trnovci, Mavhinjah, centru Sesljana in pri nabrežinskem pokopališču je že postavila družba Isontina Ambiente. Dva pa bodo še namestili v Naselju svetega Mavra in na trgu pred občino v Nabrežini.

Podzemni zabojniki bodo nadomestili več kot 50 uličnih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov. Vodenje projekta je družbi zaupala Občina Devin - Nabrežina. Projekt je vreden 1,1 milijona evrov, denar je občina prejela iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost. »Še teden dni in ekološki otoki bodo nared,« je za Primorski dnevnik povedal Mitja Petelin, podžupan Občine Devin - Nabrežina, pristojen za inovacijo in evropske projekte, ki je pred dobrim mesecem dni sicer napovedoval, da bo vse nared do konca januarja. Sprva je tudi dejal, da bodo zabojniki ves čas odprti in prosto dostopni. »Odločili smo se, da zabojnike zapremo. Odpirali jih bodo lahko edinole občani,« je včeraj pojasnil Petelin.