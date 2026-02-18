Mikroplastika je povsod, tudi v nedotaknjenih kraških jamah

V kompleksnem podzemnem vodnem sistemu reke Reke - Timave, ki je eno od glavnih in najbolj razvejanih na alpsko-dinarskem območju, so raziskovalci odkrili mikroplastiko. O prisotnosti onesnažujočih snovi že poročajo mednarodne revije, saj so raziskave pokazale, da so nevarni delci prisotni tudi v najbolj skritih predelih jamskih voda, kamor človek nima dostopa.

Raziskovalci so vzorce peska izvlekli iz težko dostopnih jam. To so jama Maucci pri Trebčah, do katere lahko prispejo samo jamarji potapljači, jama Luftloch, pred kratkim odkrita kraška votlina pri Fernetičih, in trebenska Labadnica, odkrita ob koncu 19. stoletja, ko je predstavljala prvi stik s podzemnim vodnim sistemom reke Reke - Timave. V obeh primerih so vzorce izvlekli takoj ob prvem vhodu človeka v prostor. Analize sicer dokazujejo, da se onesnaženost z lahkoto premika po podzemnih vodah, ne glede na to, če ima človek neposreden stik z njimi.

Do pred nekaj desetletji je bila reka Reka oziroma Timava močno onesnažena zaradi industrijskih izpustov, odplak, gradbenih in komunalnih odpadkov. Danes se je stanje drastično izboljšalo. V Škocjanskih jamah je kakovost voda zelo dobra, kar ima pozitivne učinke na vodni ekosistem. Toda stanje se lahko hitro spremeni.