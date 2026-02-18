Novi direktor Miramarskega gradu je Guido Comis

Novi direktor Muzeja Miramarskega parka in gradu je Guido Comis, strokovnjak iz Pordenona, ki je med zaslužnimi za oživitev kulturnega dogajanja v Vili Manini pri Passarianu. Njegovo ime so ravno objavili na spletni strani italijanskega ministrstva za kulturo v sklopu seznama štirinajstih novoimenovanih direktorjev ravno tolikih muzejev in kulturnih ustanov po Italiji.

Comis se je z Vilo Manin ukvarjal kot direktor izobraževalnih in strateških projektov deželnega zavoda za kulturo Erpac. Rok za imenovanje novega direktorja Miramarskega gradu je zapadel prejšnji petek, ravno takrat pa se je Comis mudil v Trstu, na predstavitvi razstave del japonskih fotografov v Skladišču idej, ki jo je uredil skupaj s Filippom Maggio. Comis je bil v preteklosti tudi kustos umetnostnega muzeja MASI v švicarskem Luganu. Nasledil bo dolgoletno direktorico Andreino Contessa.